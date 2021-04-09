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Yargı affetmedi!

Güzelyurt’da 2019 yılı içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde 62 gram 817 miligram sentetik canabionit alma, verme ve tasarruf suçlarından yargılanan sanık Fuat Revan aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda açıklandı.

09 Nisan 2021 Cuma 13:34
Yargı affetmedi!
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Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık Fuat Revan aleyhindeki kararı Başkan Gazi açıkladı.

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Gazi sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine vurgu yaparak bu tür suçlara caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Gazi sanığın mahkûm olduğu suçların mahkemelerin gündemini yoğunlukla meşgul ettiğini belirterek bu tür suçların toplum sağlığı ve kamu menfaati gereği hapislik cezası ile ilgili cezalandırılması gerektiği aktardı.

Sanığın daha öncede benzer suçlardan hapis cezası ile cezalandırıldığını ancak konu suçları işlemekten vazgeçmemesini aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ve heyet olarak sanığı 20 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fuat Revan
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