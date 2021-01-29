banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı Tatar süreci yönetmeli
Cumhurbaşkanı Tatar süreci yönetmeli
Pandemi Hastanesi’ni tartışma zamanı mı?
Pandemi Hastanesi’ni tartışma zamanı mı?
Yeni mutasyon bizi ne kadar etkiler?
Yeni mutasyon bizi ne kadar...
Kimleri ölüme terk edelim?
Kimleri ölüme terk edelim?
banner376

Yargı affetmedi!

Haspolat’ta meydana gelen çocuğun cinsel istismarı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yakup Çolak teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Ocak 2021 Cuma 14:09
Yargı affetmedi!
banner337
banner351

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı.

Çebi, zanlı Yakup Çolak’ın “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan methaldar olduğunu söyleyen Çebi, zanlının 1 Ocak, 4 Ocak ve 17 Ocak 2021 tarihlerinde olmak üzere toplamda 3 defa çalışmakta olduğu Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir çiftlikte, ailesi ile birlikte ikamet etmekte olan 8 yaşındaki erkek çocuğunu, söz konusu çiftlik içerisinde bulunan koğuşa götürüp, koğuş içerisinde istismar ettiğini belirterek, zanlının, çocuğun pantolonunu ve kendi pantolonunu indirerek erkeklik organını kalçalarına sürterek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını kaydetti.

Olayın polisin bilgisine 17 Ocak 2021 tarihinde geldiğini dile getiren Çebi, çocuğun aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Gönül Küçük tarafından genel fiziki muayeneden geçirildiğini ifade etti.

Çebi, söz konusu muayenede herhangi bir bulguya rastlanmadığına işaret ederken, çocuktan alınan bazı örneklerin ise laboratuvara gönderildiğini bildirdi.

banner341
Çocuğun ailesinden elde edilen bilgilere göre; olayı ilk anlattığı esnada çocuğun korkudan titrediğini ve banyoya götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Çebi, çocuğun psikiyatrist muayenesinden geçtiğini kaydetti.

Çebi, zanlının zekâ testinden geçirildiğini dile getirerek, test sonucunda ise çocuğun zekâsının yaşına uygun olduğunun ve yaşananları doğru bir şekilde anlayabileceğinin anlaşıldığını anlattı.

Çebi, zanlının mahkeme huzuruna çıkarılarak 18 Ocak tarihinde 3 gün, 21 Ocak tarihinde 6 gün ve 27 Ocak tarihinde 3 gün tutukluluk emri aldığını hatırlatarak, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Zanlının işvereniyle yapılan görüşmede zanlının çalışma izninin durdurulması için çalışmalar başlatıldığının öğrenildiğini kaydeden Çebi, soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Çebi, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, söz konusu meselenin ciddi bir boyutta olduğunu, zanlının yasal statüsü bulunsa da mağdurun ve kamu yararının sağlanması gerektiğini göz önünde bulundurarak, zanlının 45 günü geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ykup ÇolakÇOCUK İSTİSMARI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şevket Can Dalıcı tutuksuz yargılanacak
Şevket Can Dalıcı tutuksuz yargılanacak
Mahmoud Zeyad Subhi Alfarom tutuksuz yargılanacak
Mahmoud Zeyad Subhi Alfarom tutuksuz yargılanacak
3 kişiyi yaralayan Taşkın Güneş 7 gün poliste tutuklu kalacak
3 kişiyi yaralayan Taşkın Güneş 7 gün poliste tutuklu kalacak
Shohrat Yangibayew 3 gün poliste tutuklu kalacak
Shohrat Yangibayew 3 gün poliste tutuklu kalacak
Barış Akın ve Talat Usta 3 gün poliste tutuklu kalacak
Barış Akın ve Talat Usta 3 gün poliste tutuklu kalacak
Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya teminata bağlandı
Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya teminata bağlandı
Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket ve yasal emirlere riayetsizlik
Sokağa çıkma yasasına aykırı hareket ve yasal emirlere riayetsizlik
Yeşilköy'de hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini!
Yeşilköy'de hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini!
Sahte makbuzla dolandırıcılık!
Sahte makbuzla dolandırıcılık!
Lefkoşa’da darp ve zorla insan kaçırma
Lefkoşa’da darp ve zorla insan kaçırma

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim