Yargı affetmedi!

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 8 yıl hapis cezası almıştı.

Yargıtay Ceza Heyet Başkanı Bertan Özerdağ, üye Beril Çağdal ve üye Peri Hakkı’nın huzurunda dinlenen istinafın kararı açıklandı.

Heyet, oybirliği ile almış olduğu kararda, suçun ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı. Heyet, sanığın yakalanmaması halinde birçok kişiyi zehirleyeceğine değindi.

Heyet, alt mahkemenin vermiş olduğu kararın hatalı olmadığına karar verip, istinafı reddettiklerini açıkladı.