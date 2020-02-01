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Yarar tutuksuz yargılanacak

Girne’de meydana gelen Poliçeler Yasasına Aykırı Hareket ve Polise Yalan Bilgi Verme suçlarından tutuklanan zanlı Orçun Yarar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yarar tutuksuz yargılanacak

Girne’de meydana gelen Poliçeler Yasasına Aykırı Hareket ve Polise Yalan Bilgi Verme suçlarından tutuklanan zanlı Orçun Yarar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 14:04
Yarar tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de meydana gelen Poliçeler Yasasına Aykırı Hareket ve Polise Yalan Bilgi Verme suçlarından tutuklanan zanlı Orçun Yarar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı. Artan huzurda bulunan zanlı Orçun 8 Kasım 2019 tarihinde Girne'de meydana gelen Poliçeler Yasasına Aykırı Hareket ve Polise Yalan Bilgi Verme suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis zanlının 8. Kasım 2019 tarihinde Girne Polis Müdürlüğüne gelerek Limasol Bankası Girne Çarşı şubede 118001930159 hesap numaralı çek hesabından İpek Arsal Kara kaşideli 6951187 numaralı kendi adına isdar olunan 10.000 TL meblağlı çek yaprağını aslında kaybolmadığını bildiği halde polise kayıp olarak bildirip polise yalan bilgi verip poliçeler yasasına aykırı harekette bulunduğunu belirtti. Polis 31 Ocak 2020 tarihinde Limasol Bankası Girne Çarşı şubesinden alınan bilgide kayıp olduğu bildirilen konu çek yaprağının bozdurulmak üzere bankaya getirildiği bildirilmesi üzerine yapılan ileri soruşturmada Zanlı Orçun Yarar'ın 2019 yılı Kasım ayı içerisinde konu çeki ciro ederek C.Ç'ye teslim ettiği,  C.Ç'nin de bahse konu çeki yapmış olduğu işlem karşılığında Moonstar isimli Döviz ofisinin işletmecisi Salim Mertoğlu'na ciro ettiği öğrenildi. Polis çeklerin bankaya bozdurulmak üzere götürüldüğünde ise çeklerin kayıp olarak bildirildiği öğrenilmiştir. Polis memuru Artan aynı gün bahse konu çek yaprağı tutanak karşılığında Limasol Bankası Girne Çarşı şubesinden teslim alınarak emare olarak zapt edilmiştir. Aynı gün zanlı Orçun Yarar mahkeme emri gereği tutuklanmış olup, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf etmiştir. Polis memuru Kader Artan meselenin tahkikatı kapsamında zanlının söz konusu çeki doldurup doldurmadığının tespiti için imza ve yazı örnekleri alınmış olup soruşturmaya etki etmesi mümkün olmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının yurtdışı çıkış yasağı, her pazar günü ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve 10 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 01.02.2020 16:33
Anahtar Kelimeler:
Poliçeler Yasasına Aykırı HareketOrçun Yarar
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