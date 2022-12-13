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Yaralama zanlısına ek tutukluluk

Girne’de meydana gelen "Yaralama,Terör Yaratmak amacı ile Bıçak Taşıma ve Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı Eray Kenanoğlu bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Aralık 2022 Salı 20:44
Yaralama zanlısına ek tutukluluk

Evrim Kamalı    

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen "Yaralama,Terör Yaratmak amacı ile Bıçak Taşıma ve Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı Eray Kenanoğlu bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İlyas Güney olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Eray Kenanoğlu'nun 9 Aralık 2022 tarihinde saat 11:30 raddelerinde Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin otopark alanı içerisinde, aralarında alacak verecek konusu yüzünden çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda  kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen bıçak ile Girne’de sakin Yunus Salihoğlu’nun  sol karın kısmına bir kez sokmak sureti ile yaralandığını mahkemeye aktardı. Polis müşteki Salihoğlu'nun Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi dahiliye servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi. Polis zanlı Eray Kenanoğlu mahkeme emri gereği tutuklandığını gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ancak henüz ifadenin teyit ve tekzibi devam ettiğinden ayrıca alınması gereken çevre şahadeti ile kamera görüntüleri olduğundan 2gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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