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Yaralama zanlısı 8 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de bir doğum günü partisinde aralarında geçmişe dair husumet bulunan Matia William ile Jonathan Mamba Ndolo arasında çıkan tartışma sonucu Matia William, Jonathan Mamba Ndolo’yu çene ve boğazının alt kısmından keserek ağır şekilde yaraladı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 13:29
Yaralama zanlısı 8 gün daha tutuklu kalacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir doğum günü partisinde aralarında geçmişe dair husumet bulunan Matia William ile Jonathan Mamba Ndolo arasında çıkan tartışma sonucu Matia William, Jonathan Mamba Ndolo’yu çene ve boğazının alt kısmından keserek ağır şekilde yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Matia William bugün ek tutuklama süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı, olayın önceki gün saat 23.30 sıralarında meydana geldiğini, zanlının bir doğum günü partisi için misafir olarak bulunduğu bir daire içerisinde aralarında geçmişe dair husumet bulunan Jonathan Mamba Ndolo ile tartıştığını söyledi. Polis, çıkan tartışma sonucunda zanlının, kırık bira şişesi ile Jonathan Mamba Ndolo’yu çene ve boğazının alt kısmından keserek ağır şekilde yaraladığını belirtti. Olayın ardından zanlının tutuklandığını kaydeden polis, Ndolo’nun da, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis çavuşu Yoncacı mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve birçok görgü tanığının da ifadesi alındığını bu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturmanın selameti açısından 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Matia WilliamJonathan Mamba Ndolo
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