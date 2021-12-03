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Yaralama zanlı mahkemeye çıkarıldı

Yaralama, ciddi darp ve Kanunsuz bıçak taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nihat Can Yıldırım mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Aralık 2021 Cuma 17:49
Yaralama zanlı mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yaralama, ciddi darp ve Kanunsuz bıçak taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nihat Can Yıldırım mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, 23 Kasım 2021 tarihinde zanlı Nihat Can Yıldırım’ın Yaralama, ciddi darp ve Kanunsuz bıçak taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının saat 01.30’da Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde arasında husumet olan O.T’yi elinde bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen kesici aletle sol koltuk altına sokup, 3 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu ve olay mahallinden kaçtığını söyledi. Polis, zanlının 2 Aralık’ta yakalandığını ve tahkikatın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Can Yıldırım
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