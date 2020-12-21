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Yaralama ve polise yalan bilgi veren 2 kişi hakkında yasal işlem

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:49
Yaralama ve polise yalan bilgi veren 2 kişi hakkında yasal işlem
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YARALAMA VE POLİSE YALAN BİLGİ VERMEDEN 2 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM
 

Topçuköy’de dün meydana gelen yaralama olayında polise yalan beyanda bulunduğu tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün, saat 12.30 sıralarında, Topçuköy’ün İblaga mevkiinde 19 numaralı av bölgesinde, G.Ö.D. (E-34) tasarrufunda bulunan av tüfeği ile ova tavşanını vurmak için ateş ettiği sırada, saçmaların kendisi ile avlanmaya gelen S.R.L.(E-28)’nin her iki bacağına isabet etmesi sonucu yaralanmasına sebep oldu.

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Olayda yaralanan S.R.L.(E-28), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı. 
Yürütülen ileri soruşturmada S.R.L.(E-28)’nin, ayaklarından vurulması ile ilgili işvereni G.Ö.D.’nin açtığı ateş sonucu yaralanmış olmasına rağmen kendisini başka bir şahsın vurduğu yönünde polise yalan beyanda bulunduğu tespit edildi. 
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
TopçuköyYARALAMA
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