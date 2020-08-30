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Yapımı devam eden inşaatta hırsızlık yaptılar

Zanlılar soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalacak..

30 Ağustos 2020 Pazar 11:00
Yapımı devam eden inşaatta hırsızlık yaptılar
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Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık suçlarından dolayı tutuklanan zanlılar Begench Dovranov ve Dovran Yulbarsov mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Erginsoylu olayla ilgili bulguları aktardı. Erginsoylu huzurda bulunan zanlılar Begench Dovranov ve Dovran Yulbarsov'un 29.08.2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen sirkat meselesi ile ilgili olarak methaldar olduklarını söyledi. Polis 29.08.2020 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı-Lefkoşa'da.  zanlılar Begench Dovranov ve Dovran Yulbarsov Çaldıran Yolu Sokak üzerinde bulunan Hasan Ertüz'e ait yarım inşaat içerisinde bulunan yine adı edilene ait Grafiti marka mikser ve karıştırıcı ucu, 25 metre beyaz renk elektrik uzatma kablosu, bir adet mavi renk tahta saplı kese, bir adet sarı renk plastik gaz beton duvar tokmağını, 5 adet sprey gaz beton köpüğünü sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis ayrıca zanlıların kullanımında bulunan araç içerisinde söz konusu sirkat edilen eşyalarına bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı.

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Polis memuru Cemal Erginsoylu zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, ayrıca bölgede faili meçhul başka hırsızlık olayları da olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden söz alan zanlılar “Pişmanık, özür diliyoruz” beyanında bulundular.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 30.08.2020 11:45
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Inşaat Hırsızlığı
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