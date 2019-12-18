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Yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı

Yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:56
Yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı

18.12.19 tarihinde saat 01.30 raddelerinde alınan bilgi ışığında, Gazimağusa’da bir üniversitenin öğrenci yurdunda kalmakta olan Kosisochukwu Divene Favour Okafor (E-18) un yurt odasında yapılan aramada çalışma masası üzerinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yarım gram ağırlığında madde ve yere atılmış içerinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma bir sigara bulunarak emare olarak alındıktan sonra zanlı tutuklandı.

Zanlı bugün 18.12.19 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Üreten şahadetinde 18.12.19 tarihinde saat 01.30 raddelerinde, Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu içerisinde merdivenlerden düşmek suretiyle baygın vaziyette yatmakta olan bir kişinin olduğuna dair alınan bilgi ışığında olay mahalline gidildiğini söyledi.

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Merdivenlerden düşmek suretiyle yerde baygın vaziyette yatmakta olan zanlının uyuşturucu madde içmiş olabileceği şüphesiyle ayni gün saat 02.25 – 02.45 saatleri arasında arama müzekkeresi tahtında 357 numaralı odasında huzurunda arama yapıldığını söyleyen Üreten, çalışma masası üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde ve yere atılmış içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma bir sigara bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı.

Emarelerin ayni gün analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini söyleyen Üreten, alınacak ifadeler yanında kamera görüntülerinin de incelenecek olması nedeniyle zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Kosisochukwu Divene Favour OkaforUyuşturucu
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