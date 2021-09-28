Yanındaki boş binaya eşya koymasına izin vermedi gerekçesiyle güvenlik kamerasını kırdı

15.09.21 tarihinde Alaniçi köyünde yakını U.A’in ikamet ettiği evinin bitişiğindeki bulunan ve devlete ait boş binaya eşyalarını koymasına izin vermediği nedeniyle bina üzerinde monteli bir adet güvenlik kamerasını sopa ile kıran Gözde Yücel şikâyet üzerine aleyhine dosya tanzim edildi.

Zanlı bugün 28.09.21 tarihinde kasti hasar suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Kıvanç Özoğlu olayın olguları ile ilgili bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde 15.09.21 tarihinde Alaniçi köyünde saat 21.00 raddelerinde, yakını U.A’ in ikamet etmekte olduğu evin bitişiğindeki devlete ait boş bir bina içerisine eşyalarını koymasına izin vermeyen yakını U.A’ nin bina üzerine monteli bir adet güvenlik kamerasına sopa ile vurup kırmak suretiyle kırdığını ve 500 TL hasar yaptığını söyledi.

Şikayetçinin olaydan 21.09.21 tarihinde polisi haberdar ettiğine değinen tanık polis, 24.09.21 tarihinde güvenlik kamerasından yapılan incelemede zanlının 15.09.21 tarihinde saat 20.58 de elinde sopa olduğu halde güvenlik kamerasını kırdığının tespit edildiğini söyledi.

27.09.21 tarihinde tespit edilerek işlemiş olduğu suçtan zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini belirten tanık polis, zanlının kabul etmiyorum şeklinde beyanı olduğunu söyledikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 7 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 25 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)