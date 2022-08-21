Yanında çalıştırdığı kaçak işçi ağır yaralandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaçak olarak çalıştırdığı işçinin yaralanması sonucu tutuklanan zanlı Mehmet Kurt mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Genç olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Kurt’un İhmalkarane eylemde bulunmak suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 20.08.2022 tarihinde saat 09:40 raddelerinde Alayköy’de Organize Sanayi Bölgesi 2.Etap 23.Sokakta Girne’de sakin Enes Teke’ye ait inşaatın taşeronluğunu yapmakta olan Gazimağusa’da sakin Mehmet Kurt’un (E-47) yanında kaçak olarak çalıştırdığı Girne’de sakin Uğur Gün’ün inşaatın 2. katında bulunan hatalı yapılmış olan oda bölmesi duvarının arka kısmından hilti (Kango) ile yıkım yapmakta olduğu esnasında Uğur Gün’ün üzerine duvarın yıkılması sonucu ağır yaralandığını anlattı. Polis, Uğur Gün’ün olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servise götürülüp ilk müdahalesine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Polis, Mehmet Kurt ve Eybil Özlemler’in ihmalkarane davranışta bulunduklarının tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Mehmet Kurt’un, Uğur Gün’ün olay anında giydiği kıyafetleri çıkarıp attığının belirlendiğini belirtti. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.