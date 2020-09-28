banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1121
ALTIN
468.826
DOLAR
7.7713
STERLİN
10.0145
EURO
9.0602
Rotasyona girelim tam maaş alalım, öylemi!
Rotasyona girelim tam maaş alalım,...
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
İki yüzlülükler tavan yaparsa
İki yüzlülükler tavan yaparsa
banner376

Yanık 3 gün daha tutuklu kalacak

Girne’ye bağlı Lapta’da, üzerinde 1898 yılı damgası bulunan antik kartal heykelini çalan ve “Emanetçi tarafından sirkat” suçlaması ile tutuklanan Nurhan Erim Yanık bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:43
Yanık 3 gün daha tutuklu kalacak
banner337
banner351

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Lapta’da, üzerinde 1898 yılı damgası bulunan antik kartal heykelini çalan ve “Emanetçi tarafından sirkat” suçlaması ile tutuklanan Nurhan Erim Yanık bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye  mesele ile ilgili olguları aktaran  polis memuru Haluk Ceylan, huzurda bulunan zanlı Nurhan Erim Yanık’ın “EmanetçiTarafından Sirkat" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Ceylan, 7 Eylül 2020 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lapta'da sakin Hüseyin Cem Paşaoğulları’nın kendisine ait olan eskiden kalma üzerinde 1898 yılı damgası bulunan ve bronzdan mamul kartal heykelini değerini öğrenmesi için Lapta'da sakin zanlı Nurhan Erim Yanık’a eşi aracılığı ile verdiğini, ancak adı edilenin söz konusu tarihten itibaren heykeli geri getirmemesi üzerine polise şikâyette bulunduğunu söyledi. Ceylan, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ifade ederek soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını  değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 3  gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Nurhan Erim YanıkKartal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkeye yasa dışı kaçak giren şahıs mahkemeye çıkarıldı
Ülkeye yasa dışı kaçak giren şahıs mahkemeye çıkarıldı
Arkadaşının evinden ziynet eşyası çalan şahıs teminata bağlandı!
Arkadaşının evinden ziynet eşyası çalan şahıs teminata bağlandı!
Anüsünden poşet çıktı, KKTC'de bu da oldu...
Anüsünden poşet çıktı, KKTC'de bu da oldu...
2 Kilo uyuşturucu ile yakalanan zanlı, hükümsüz tutuklu yargılanacak!
2 Kilo uyuşturucu ile yakalanan zanlı, hükümsüz tutuklu yargılanacak!
Tahta sopa ile iki köpeği telef etti
Tahta sopa ile iki köpeği telef etti
Kendilerine bakan kişiyi darp ettiler
Kendilerine bakan kişiyi darp ettiler
Narkotik şubesi, zanlılardan kokain alan kişiyi tespit edip tutukladı!
Narkotik şubesi, zanlılardan kokain alan kişiyi tespit edip tutukladı!
Girne'de intihar
Girne'de intihar
Heykeli almadım!
Heykeli almadım!
Lefkoşa’da motosiklet hırsızlığı
Lefkoşa’da motosiklet hırsızlığı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim