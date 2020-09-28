Yanık 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Lapta’da, üzerinde 1898 yılı damgası bulunan antik kartal heykelini çalan ve “Emanetçi tarafından sirkat” suçlaması ile tutuklanan Nurhan Erim Yanık bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Haluk Ceylan, huzurda bulunan zanlı Nurhan Erim Yanık’ın “EmanetçiTarafından Sirkat" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Ceylan, 7 Eylül 2020 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lapta'da sakin Hüseyin Cem Paşaoğulları’nın kendisine ait olan eskiden kalma üzerinde 1898 yılı damgası bulunan ve bronzdan mamul kartal heykelini değerini öğrenmesi için Lapta'da sakin zanlı Nurhan Erim Yanık’a eşi aracılığı ile verdiğini, ancak adı edilenin söz konusu tarihten itibaren heykeli geri getirmemesi üzerine polise şikâyette bulunduğunu söyledi. Ceylan, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ifade ederek soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.