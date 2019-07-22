Yanıcı madde döküp aracı yaktı

21.07.2019 tarihinde, saat 02:45 sıralarında, Lapta’da Atilla Sokak üzerinde park halinde bulunan Duygu GİLANLIOĞULLARI’nın sorumluluğunda bulunan ML 348 plakalı salon araç ile Ali VAPUR’un sorumluluğunda bulunan CD 776 plakalı salon araç üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratılmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ML 348 plakalı araç tamamen yanarak hasar görürken, CD 776 plakalı aracın ise arka kısmı yanarak zarar görmüş ve arka camı ısıdan patlamıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.