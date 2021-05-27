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Yangınların ardı arkası kesilmedi

Güzelyurt'ta dün iki ayrı yerde yangın çıktı..

27 Mayıs 2021 Perşembe 10:47
Yangınların ardı arkası kesilmedi
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1.       Dün saat 11:00 sıralarında, Güzelyurt’ta, Eski Akdeniz yolu üzerinde Erkut ULUÇAM’a ait ağılın elektrik panosunda meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın meydana geldi.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; ambar olarak kullanılan motor evi içerisindeki muhtelif borular, hurda olarak bulunan 3 adet çapa makinesi, 18 adet boru, 1 adet 4 inçlik kelepçeli boru, 2 adet elektrik panosu, 13 adet nar ağacı ve 4 tekerlekli ot biçme makinesinin lastikleri kısmen, Mustafa GÜLMEZ’e ait 6 adet rulo balya ise tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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2.        Yine dün saat 13:00 sıralarında, Güzelyurt - Güneşköy arasında bulunan derivasyon bölgesinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucunda 6 dönüm anız tamamen, 2 dönüm alan içerisinde bulunan bakımsız narenciye ağaçları kısmen, 9 adet kelepçeli boru ve 64 metre uzunluğundaki plastik boru ise tamamen yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt YangınErkut Uluçam
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