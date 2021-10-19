Yangınlara dikkat!

İşte PGM İtfaiye Müdürlüğü tarafından açıklanan yangın tedbirleri:

1. Seyahat halinde iken araçlarınızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmayınız.

2. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.

3. İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

4.Mangal kömürlerini tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz ve mangal yapılacak yerin etrafını temiz tutmaya özen gösteriniz. (Mangal kömürlerinden çıkan kıvılcımlar yangına sebebiyet verebilir.)

5. Herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz anda elektrik prizlerini açmayınız ve içeride biriken gaz sıkışması nedeni ile kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın, kapı ve pencereli açın son olarak ise bir süpürge alarak ortamdaki biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

6. Özel araçlar, toplu taşıma araçları, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

7.Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

8.İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

9. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.