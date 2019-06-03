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Yangına sebep olan kişinin davası 7 Haziran gününe ertelendi

Yangına sebep olan kişinin davası 7 Haziran gününe ertelendi

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:37
Yangına sebep olan kişinin davası 7 Haziran gününe ertelendi

Yangına sebep olan kişinin davası 7 Haziran gününe ertelendi

31.05.2019 tarihinde saat 12:00 sıralarında, Mormenekşe-Mutluyaka yolunun batı kısmında bulunan A.K ye ait bahçe evinin avlusundaki otları temizleyen J.I.C (E-44),  temizlediği kuru otları yığın yaptıktan sonra gerekli emniyet tedbiri almadan yakması sonucu rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan ateş,  bahçe evinin yakınında bulunan Taşkın ÖZTEMİZ’e ait arazi içerisine sirayet etmiş ve 10 dönümlük biçilmiş anız yanında 10 adet rulo balyanın yanmasına sebep olmuştu. Tutuklanan şahsın yapılan kimlik kontrolünde 1.2.2018 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izni olmaksızın ikamet ettiği tespit edilmişti.

Zanlı1.6.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılmış ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

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Zanlı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Ozan Kuşak mahkemede verdiği şahadette soruşturmanın tamamlandığına değinerek ikamet izinsiz olan zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanmasına değin merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan davayı görüşmek üzere 7 Haziran 2019 tarihinde erteleyerek zanlının merkezi cezaevinde tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
YangınMormenekşeMutluyaka
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