Yangına sebep olan kişinin davası 7 Haziran gününe ertelendi

31.05.2019 tarihinde saat 12:00 sıralarında, Mormenekşe-Mutluyaka yolunun batı kısmında bulunan A.K ye ait bahçe evinin avlusundaki otları temizleyen J.I.C (E-44), temizlediği kuru otları yığın yaptıktan sonra gerekli emniyet tedbiri almadan yakması sonucu rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan ateş, bahçe evinin yakınında bulunan Taşkın ÖZTEMİZ’e ait arazi içerisine sirayet etmiş ve 10 dönümlük biçilmiş anız yanında 10 adet rulo balyanın yanmasına sebep olmuştu. Tutuklanan şahsın yapılan kimlik kontrolünde 1.2.2018 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izni olmaksızın ikamet ettiği tespit edilmişti.

Zanlı1.6.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılmış ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan davayı görüşmek üzere 7 Haziran 2019 tarihinde erteleyerek zanlının merkezi cezaevinde tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)