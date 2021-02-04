banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özel sektörün kaderi bu…
Özel sektörün kaderi bu…
Herkes sorumluluğunun farkında mı?
Herkes sorumluluğunun farkında mı?
Arıklı’ya fırsat vermeliyiz!
Arıklı’ya fırsat vermeliyiz!
Çağırdıklarında çok geç kalınmış olacak !
Çağırdıklarında çok geç kalınmış olacak...
banner376

Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu tuvalete döktü

İskele’de 3.02.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde  kalmakta olduğu ikametgâhta narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gr ağırlığında tütün ile karışık Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Ürdün uyruklu Fıras Emad Eddin Al Qaq suçüstü hali gereği tutuklanarak bahse konu madde emare alındı.

04 Şubat 2021 Perşembe 15:06
Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu tuvalete döktü
banner337
banner351

Tutuklanan zanlıya Covid 19 tedbirleri gereği ayni gün yapılan PCR testi sonucunun henüz bir tatil sitesinin çıkmaması nedeniyle bugün 04.02.21 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yapılan duruşması iddia makamının talebi, savunma avukatının itirazda bulunmaması ve yargıcın izin vermesiyle gıyabında yapılarak hakkında bir gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Üreten yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

PM Üreten, alınan bilgi ışığında 03.02.21 tarihinde saat 16.00 raddelerinde İskele ‘de bir tatil sitesi içerisinde zanlının kız arkadaşı ile birlikte tespit edilerek alıkonduğunu ve akabinde kalmakta olduğu ayni yerdeki bir apartmanın 105 numaralı dairesinde arama müzekkeresi tahtında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada tuvalet klozeti içerisine dökülmüş vaziyette Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık yaklaşık 1 gr ağırlığında madde ve klozetin hemen yanında Hint keneviri türü uyuşturucu maddenin atılmazdan önce içerisinde bulunduğuna inanılan bir adet kareli kâğıt parçasının bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, suç üstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının ayni gün polise gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi 3 gün önce 500 TL karşılığı bir gram olarak ismini bilmediği Nijeryalı bir şahıstan aldığını ve klozete kendisinin döktüğü yönünde itirafta bulunduğunu söyleyen tanık polis, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere bugün itibarıyla uzmana gönderildiğini, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınacak olan ifadeler de olduğuna değindikten sonra zanlı aleyhine 1 gün tutukluluk verilmesini talep etti.

banner341
Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Iskele UyuşturucuFıras Emad Eddin Al Qaq
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhraç emrinin gelmesi bekleniyor
İhraç emrinin gelmesi bekleniyor
Uyuşturucu satıcısı 1 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu satıcısı 1 gün poliste tutuklu kalacak
16 kişi hakkında yasal işlem!
16 kişi hakkında yasal işlem!
Ozanköy'de hırsızlık!
Ozanköy'de hırsızlık!
İskele'de uyuşturucu!
İskele'de uyuşturucu!
Lefkoşa'da uyuşturucu!
Lefkoşa'da uyuşturucu!
Uyuşturucu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Uyuşturucu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Uyuşturucu zanlısına 2 gün tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 2 gün tutukluluk
Fuhuşa teşvik zanlısı tutuklu yargılanacak
Fuhuşa teşvik zanlısı tutuklu yargılanacak
Daniel Emekawuru tutuklu yargılanacak
Daniel Emekawuru tutuklu yargılanacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim