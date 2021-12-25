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Yahya Özçelik 3 gün poliste tutuklu kalacak

Gayretköy’de meydana gelen “İnsan Kaçakçılığı” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yahya Özçelik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 12:40
Yahya Özçelik 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Kemal Atikoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Atikoğlu huzurda bulunan zanlı Yahya Özçelik’in Gayretköy'de meydana gelen “İnsan Kaçakçılığı” suçu ile ilgili olarak tutuklandığını belirtti.

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Polis 17 Aralık 2021 tarihinde zanlı Yahya ÖZÇELİK’in, MB 844 plakalı Renult Fuluence marka salon araçla, Lefkoşa'dan almış olduğu Nijerya uyruklu Chinonso James Okonkwo, Uche Fabian Njoku ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç erkek şahsın kanunsuz olarak Güney Kıbrıs’a gitmelerini sağlamak amacıyla Gayretköy'e götürdüğünün tespit edildiğini söyledi.

Polis 24 Aralık 2021 tarihinde zanlının İnsan Kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilmiş ve mahkeme emri gereği tutuklandığını, suçu işlerken kullandığı MB 844 plakalı aracın da tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini meselenin yeni bir mesele olduğunu ve ifadesinin teyit tekzip edileceğini bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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