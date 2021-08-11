Vurdu, kırdı, öfkesi dinmedi

Aralarında önceden husumet bulunan tartıştığı S.K, D.K, A.Y ve G.A’ in araçlarına ve ikametgâhlarına zarar verdikten sonra tasarrufunda bulundurduğu markası meçhul ateşli silah ile 2 el ateş eden Gazimağusa sakini Osman Kapısız şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün 11.08.21 tarihinde kanunsuz ateşli silah taşıma, kullanma, taşıma, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf, kasti hasar, mülke tecavüz, ciddi darp, kanunsuz bıçak taşıma, itale-i lisan ve rahatsızlık suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Öztürk olgularla ilgili mahkemeye detaylı bilgi aktardı.

Tanık polis şahadetinde, 09.08.21 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gazimağusa’ da umumi bir yer olan bir benzin istasyonu içerisinde, aralarında husumet bulunan ancak belirlenemeyen bir nedenden dolayı elinde kanunsuz olarak bulundurduğu bir satır ile müşteki S.K’nın kullanımındaki aracın ön, sağ arka ve arka camlarına urup hasara uğrattıktan sonra “ ananızı si…m, oros..u çocukları, hepinizi si….cem, hiçbirinizi yaşatmayacam” diyerek küfür ettikten S.K’nin ayağına vurup darp ettiğini ve yere düşmesine neden olduğunu söyledi.

Zanlının olay sonrası ayni akşam saat 01.00 raddelerinde ayni şahsın ikametgâhına gittiğini ve avlu kapısını açıp içeri girmek suretiyle mülke tecavüz ettiğini, tasarrufunda bulundurduğu bir taşı fırlatmak suretiyle ikametgâhın salon odasının alüminyum sürme kapısına hasar verip kasti hasar suçunu işlediğini belirten tahkikat memuru, yine ayni akşam saat 02.30 raddelerinde umumi bir sokak içerisinde kendisine küfür ettiği gerekçesiyle elinde kanunsuz olarak tasarruf ettiği plastik balta sapı ile Gazimağusa sakini müşteki A.Y’nin kafasına defalarca vurmak suretiyle onu da ciddi şekilde darp ettikten sonra oradan ayrıldığına değindi.

Yine ayni akşam saat 02.45 raddelerinde bu sefer 15 Ağustos Bulvarı üzerinde karşılaştığı müşteki S.K ve D.K ile sözlü tartışmaya giren zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen ateşli bir silah ile 2 el ateş açtığını belirten tanık polis, orada park halinde bulunan ve D.K’ya ait aracın ön cam, ön sağ far, sol arka cam ve sağ arka kapı camını tasarrufunda bulundurduğu satır ile vurmak suretiyle hasara uğrattığını söyledi.

Olayın devamında ayni yerde bulunan ve bir diğer müşteki G.A’in kullanımındaki araca yönelen zanlının aracın sağ ön far, sağ dikiz aynası, sağ kapı arka camı, sağ arka kapı ve arka tampona vurup hasar yaptığına dikkat çeken tanık polis, zanlının daha sonra ayni müştekinin ikametgahına avlusuna girmek suretiyle mülke tecavüz suçunu işledikten sonra alüminyum giriş kapısı ile banyo odasının camını kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratıp kasti hasar suçunu işlediğine vurgu yaptı.

Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak kısmen itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğine değinen tanık polis, arama müzekkeresi tahtında 10.08.21 tarihinde zanlının evinde yapılan aramada hava tabancası olduğuna inanılan 2 adet silah bulunarak emare alındığını söyledi.

Alınan hava tabancalarının balistik incelenmeye gönderildiğini, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığını, alınması gereken birçok ifade olduğuna ve zanlının hava tabancası ruhsatı olup olmadığı konusunda ilgili makama yazı yazıldığına dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)