Video skandalı davasında 5 tutukluya üçer gün ek tutukluluk

2020-2021 tarihleri arasında ,P.G isimli bir kadınla internet üzerinden yapmış olduğu görüntülü bir konuşma videosunun içeriğinin internet üzerinden dağıtıldığına dair 21.10.21 tarihinde Hamza Ersan Saner’ in olayı polkise intikal ettirip şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada Nil Pınar Gökmen ayni gün, mesele ile bağlantıları tespit edilen Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa, Muhittin Özsağlam ve Cüneyt Soğukbulak 22.10 21 tarihinde tutuklanmışlardı.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 25.10.21 tarihinde özel hayatın gizliliğini ihlal, ifşa ve cinsel taciz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser olguları anımsatmak üzere müfettiş muavini Halil Seven’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis subayı yemin altında şahadet vermek suretiyle mahkemeye anımsatma yaptı. 21.10.21 tarihinde alınan bir şikayet üzerine zanlı 1’in mesele ile ilgili bağlantısı üzerine tutuklandığını belirten tanık polis subayı, zanlı 1’ in ifadesi doğrultusunda zanlı 2, zanlı 3, zanlı 4 ve zanlı 5’in de tutuklandığını söyledi.

Zanlı 1, 2 ve zanlı 3’ün kendilerini suça bağlar nitelikte ifade verdiğine dikkat çeken tanık polis subayı, zanlı 4’ ün ise suçlamaları kabul etmediğini, zanlı 5’ ise kendisini suça bağlar nitelikte ifade vermediğini söyledi.

Meselenin ciddi ve toplumun huzurunu bozan bir mesele olduğuna değinen tanık polis subayı, 13 polisten oluşan ekibin azimle çalışmakta olduğuna dikkat çekti. Bu güne değin toplamda 18 ifade alındığını 14 telefon ve 4 bilgisayarın emare alındığını, 62 telefon dökümü yazıldığını, birçok kamera görüntüsü incelendiğini ve birçok kişiyle görüşüp bilgisine başvurulduğuna dikkat çeken tanık polis subayı Seven, bir soru üzerine önceden bahsedilen ve aranmakta olduğu belirtilen bir şahsın tutuklular arasında olduğunu söyledi.

5 zanlıdan alınan gönüllü ifadelerin teyit ve tekziplerinin henüz tamamlanmamış olmasıyla savunma avukatlarının yönelttiği sorulara tahkikatın selameti açısından cevap veremeyeceğine vurgu yapan Seven, cep telefonları yanında diğer emarelerle ilgili sürdürülen incelemenin henüz tamamlanamadığına değinerek bu yönde sorulan sorulara da kısıtlı cevap vermekle yetindi.

Skandal videonun kimin tarafından ifşa edildiği konusunda sorulan bir başka soruya karşılık cevap veren Seven, videonun GKRY hatlarından ifşa edildiği cihetle bu konuda gerekli bilgi alınabilmesi maksadıyla GKRY’ ne yazı yazıldığını ve henüz bir cevap temin edilemediğini söyledi.

Emare alınan telefonlardan 1 tanesinde bahse konu video görüntüsünün tespit edildiğini belirten Seven, 15.07.21 tarihinde zanlı 1’ in telefonundaki görüntünün geri getirilmesi sonrasında zanlı 1, 2, 3, 4 ve F.S isimli bir şahsın Lefkoşa’ da bir restoranda toplantı yaptıkları ve görüntülerin F.S isimli şahsa verildiği yönünde savunma avukatının yapmış olduğu iddiasına karşılık Seven, “vermiş de olabilir, vermemiş de olmayabilir” diyerek gönüllü ifadelerin teyit ve tekziplerinin henüz teyit ve tekziplerinin devam etmekte olduğuna dikkat çekti.

Alınacak ifadeler yanında Data şubesine gönderilen cep telefonları yanında diğer emarelerin de inceleme sonuçlarının devam etmeke olduğunu, henüz ellerine yazılı bir rapor gelmediğine değinen Seven, GKRY’ den de bir cevap alınamadığını söyledikten sonra zanlılar aleyhine sekizer gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Akşam saatlerine kadar süren sonrasında karar için ara veren yargıç, tüm olgu ve şahadeti değerlendirdikten sonra zanlıların üçer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.