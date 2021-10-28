Video skandalı davasında 4 tutukluya yedişer gün ek tutukluluk

2020-2021 tarihleri arasında, P.G isimli bir kadınla internet üzerinden yapmış olduğu görüntülü bir konuşma videosunun içeriğinin internet üzerinden dağıtıldığına dair 21.10.21 tarihinde Hamza Ersan Saner’ in olayı polkise intikal ettirip şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada Nil Pınar Gökmen ayni gün, mesele ile bağlantıları tespit edilen Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa, Muhittin Özsağlam ve Cüneyt Soğukbulak 22.10 21 tarihinde tutuklanmışlardı.

Tutukluluk süreleri dolan 4 zanlı bugün 28.10.21 tarihinde özel hayatın gizliliğini ihlal, ifşa ve cinsel taciz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında yedişer gün ek tutukluluk emri temin edilirken zanlı 5 konumundaki Cüneyt Soğukbulak aleyhinde suç tespit edilemediği cihetle serbest kaldı ve mahkeme huzuruna çıkarılmadı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser olguları anımsatmak üzere müfettiş muavini Halil Seven’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis subayı yemin altında şahadet vermek suretiyle mahkemeye anımsatma yaptı. 21.10.21 tarihinde alınan bir şikâyet üzerine mesele ile ilgili bağlantısı olduğu belirlenen zanlı 1’in tutuklandığını ve ifadesi doğrultusunda zanlı 2, zanlı 3, zanlı 4 ve zanlı 5’in de tutuklandığını söyledi.

Zanlı 1, 2 ve zanlı 3’ün kendilerini suça bağlar nitelikte ifade verdiğine dikkat çeken tanık polis subayı, zanlı 4’ ün ise suçlamaları kabul etmediğini, zanlı 5’ ise kendisini suça bağlar nitelikte ifade vermediğini ve yapılan soruşturmada aleyhinde suça bağlayıcı unsur bulunmaması nedeniyle mahkeme çıkarılmadan serbest kaldığını söyledi.

Meselenin ciddi ve toplumun huzurunu bozan bir mesele olduğuna değinen tanık polis subayı, 14 polisten oluşan ekibin azimle çalışmakta olduğuna dikkat çekti. Bugüne değin 3 ev ve 1 işyerinde arama yapıldığını, 3 bankaya yazı yazıldığını, 14 telefon ve 3 bilgisayar ile bir tablet bilgisayarı incelenmek üzere emare alındığını, 75 telefon konuşmasından 62 sine ulaşıldığını, 38 açık ifade alındığını, bir adet CD’ nin emare alındığını, 1 adet ses örneği ile bir adet görüntü örneği alınması yanında birçok kişiden de sözlü soruşturma gerçekleştirildiğini söyledi.

Zanlıların doktor kontrolünden de geçirildiğine değinen tanık polis subayı gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığını, alınması gereken birçok ifade olduğunu, telefon görüşmeleri olduğu belirlenen birçok kişinin de henüz ifadesini alamadıklarını belirtti.

Bir video görüntüsüne ulaşıldığına dikkat çeken tanık polis, bugüne değin toplam 40 ifade temin edildiğini, toplamda minimumdan az olmamak üzere 50’ nin üzerinde ifade alınması gerektiğinin altını çizen tanık polis subayının bu beyanı savunma avukatları tarafından uzun süre sorguya tabi tutulurken zaman zaman meydana gelen sert tartışmalar karşısında yargıcın sert ikazı ortamı sakinleştirmeye yetti.

Zanlıdan alınan telefondaki video görüntülerinin görüldüğünü ve çekim esnasında orada 1 kişinin de bulunduğunun anlaşılmakta olduğuna dikkat çeken tanık polis, bu kişinin bulunabilmesi için aranmakta olduğunu söyledi.

Emare telefondaki görüntülerin yok edilmesi ile ilgili zanlı 3 huzurunda zanlı 2 ’nin zanlı 1’e direktif verdiğinin açık ifade içerisinde olduğuna değinen tanık polis, temin edilecek tüm açık ifadelere zanlıların etki etme imkânı olduğuna vurgu yaptı.

Bu açık ifadelerin birçoğunun zanlıların yapmış olduğu görüşme ve mesajlardan oluştuğuna dikkat çeken tanık polis, 14 adet telefon görüşmesi ile ilgili henüz bir rapor temin edilemediğini söyledi. Eziç restorandaki kamera kayıtlarının çok önceden silindiği ve üzerine başka kayıt yapıldığının tespit edildiğini belirten tanık polis, meseleye konu olan video ile ilgili ses ve görüntü analizinin yapılmasına başlandığı ancak henüz bir raporun kendilerine henüz ulaşmadığına değindi. Fotoğraf görüntüleri içeren 1 Adet CD ’nin ellerinde mevcut olduğunu ve incelenmesinin devam etmekte olduğun söyleyen tanık polis subayı, dün akşam alınan bir ifadede sanıklar aleyhine ciddi ifadeler mevcut olduğunu belirtti ancak içeriği ile ilgili savunmanın talebine tahkikatın selameti açısından cevap vermedi. Zanlı 4 ‘ün avukatı müvekkilinin olayda bir rolü olmadığını ve cinsel taciz suçunu nasıl işlemiş olabileceği ile ilgili izahat istemesi üzerine tanık polis, “videodaki görüntülerin geri getirilmesinde zanlı 4 ‘ün yardımcı olması nedeniyle müştekiye karşı cinsel taciz suçunu işlemiştir “dedi.

Sonuç olarak 50 ‘nin üzerinde alınması gereken ifade olduğuna, telefon inceleme işleminin devam etmekte olduğunu, her geçen gün yeni tanıkların ortaya çıktığını ve geceli gündüzlü çalışmakta olduğuna dikkat çeken tanık polis subayı Seven, incelemeleri tamamlanmamış olan telefon dökümlerinden zanlı olarak mahkeme huzuruna getirilebilecek 2 kişi beklenmektedir dedikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine sekizer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Tanık polis subayının şahadetinden sonra zanlı avukatları tanık polis subayını uzun süre ve zaman zaman sert geçen bir sorguya tabi tuttu. Savunma avukatı ile savcı arasında bir ara yaşanan yüksek sesli tartışma yargıcın çok sert uyarısı ile yerini sakinliğe bıraktı ve taraflar bu hareketlerinden dolayı yargıçtan özür dilediler.

Akşam saatlerine kadar süren duruşma sonrasında yargıç karar vermek üzere oturuma ara verdi. Saat 19.00 sıralarında kararını açıklayan yargıç Mine Gündüz zanlıların 7 ‘şer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.