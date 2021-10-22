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Video skandalı davasında 3 tutukluya üçer gün tutukluluk

22 Ekim 2021 Cuma 18:32
Video skandalı davasında 3 tutukluya üçer gün tutukluluk

2020-2021 tarihleri arasında Pınar Gökmen isimli bir kadınla internet üzerinden yapmış olduğu görüntülü bir konuşma videosunun içeriğinin internet üzerinden dağıtıldığına dair 21.10.21 tarihinde Hamza Ersan Saner’ in olayı polkise intikal ettirip şikayetçi olması üzerine yapılan soruşturmada adı edilen kadın Pınar Gökmen ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen Caner Kalaycı ile Güngör Sarıboğa ayni gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlılar bugün 22.10.21 tarihinde özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bıgünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen olguları aktarmak üzere PÇ Abdülkadir Gildir’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, olayla ilgili yapılan soruşturmada ingternet üzerinden yayınlanan cinsel içerikli videonun zanlı 1 tarafından kaydedildiğini, sonradan silinen bu video görüntülerinin tekrar geri getirilebilmesi için zanlı 2 ve zanlı 3’ ün yardımcı olduğunu söyleyen tanık polis çavuşu, ayni gün tutuklanan zanlı 1’in ikametgahında mahkeme emriyle bir arama yapılarak tespit edilen 4 adet telefonun incelenmek üzere alıkonduğunu belirtti.

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Zanlıların itirafa dayalı birer gönüllü ifade verdiklerine dikkat çeken tanık polis çavuşu, video görüntüleri ile ilgili araştırma ve sonuruşturmanın devam ettiğini ve mesele ile ilgili 1 şahsın aranmakta olduğunu söyledi.

Meselenin ciddi bir mesele olduğunu, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin devam etmekte olduğunu, alınacak ifadeler bulunduğunu, cep telefonları ve video görüntülerin incelenmek üzere data şubesine gönderildiğini söyleyen tanık polis çavuşu, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

MHA

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