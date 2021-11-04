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Veysel Akpınar Girne'de yakalandı

Polis hücrelerinden firar eden zanlı Veysel Akpınar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Kasım 2021 Perşembe 14:28
Veysel Akpınar Girne'de yakalandı

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı Veysal Şahin’in Soygun ve Sahtekârlıkla Para Temini suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 18.08.2021 tarihinde saat 11.40'da Lefkoşa'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin vermiş olduğu 300/2021 sayılı teminat şartlarını yerine getiremediğinden dolayı Merkez Karakol hücrelerinde tutuklu bulunan Lefkoşa'da sakin Veysal Akpınar’ın (E-35) gizlice hücreden kaçarak yasal tutukluluktan firar ettiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan zanlının 03.11.2021 tarihinde Girne'de tespit edilerek temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

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Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Veysel Akpınar
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