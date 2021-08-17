banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Devlet bizi mi, biz devleti mi denetlemeli?
Devlet bizi mi, biz devleti...
Sağlıkta bu istatistikler de paylaşılsın !
Sağlıkta bu istatistikler de paylaşılsın...
Yargıda da hesap versinler!
Yargıda da hesap versinler!
Vaka sayılarında yeni rekor!
Vaka sayılarında yeni rekor!
banner376

Veysal Akpınar tutuksuz yargılanacak

Kendisini başkası olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı Veysal Akpınar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Ağustos 2021 Salı 13:11
Veysal Akpınar tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı.

Polis, zanlı Veysal Akpınar’ın Sahtekarlıkla para temini suçundan methaldar olduğunu belirtti. 

Polis, 28.06.2021 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa'da, sakin Veysal Akpınar’ın kendisini Veysel Mirza olarak tanıtarak aynı yerde sakin Tahir Naveed'i dolandırma kastı ile 15000 TL karşılığında tutuklu olarak cezaevinde bulunan Assad Jahangri'yi tutukluluktan kurtarabileceğini ve deport edilmesini engelleyeceğini söyleyerek sahtekarlıkla para temin etmekle methaldar olduğunu belirtti.

Polis, meselenin 05.08.2021 tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve mesele ile ilgili olarak zanlının 11.08.2021 tarihinde Gönyeli'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak konu paranın 8000 TL’sinin zanlıya teslim edilmesi esnasında çekilmiş kamera kaydı olduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC’de muteber ikişer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Veysal Akpınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Kaçan zanlılardan biri yakalandı
Kaçan zanlılardan biri yakalandı
İmam nikahlı eşini bıçakladı!
İmam nikahlı eşini bıçakladı!
Toprak yoldan geçti diye üzerine av silahını doğrultup tehdit etti
Toprak yoldan geçti diye üzerine av silahını doğrultup tehdit etti
Silah zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak
Silah zanlısı 3 gün daha tutuklu kalacak
Parayı geri verdiler, tutuksuz yargılanacaklar
Parayı geri verdiler, tutuksuz yargılanacaklar
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Uyuşturucu maddenin kendi kullanımı için olduğu beyanında bulundu
Uyuşturucu maddenin kendi kullanımı için olduğu beyanında bulundu
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Suat Aksu 2 gün poliste tutuklu klaacak
Suat Aksu 2 gün poliste tutuklu klaacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim