Veysal Akpınar tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı.

Polis, zanlı Veysal Akpınar’ın Sahtekarlıkla para temini suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 28.06.2021 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa'da, sakin Veysal Akpınar’ın kendisini Veysel Mirza olarak tanıtarak aynı yerde sakin Tahir Naveed'i dolandırma kastı ile 15000 TL karşılığında tutuklu olarak cezaevinde bulunan Assad Jahangri'yi tutukluluktan kurtarabileceğini ve deport edilmesini engelleyeceğini söyleyerek sahtekarlıkla para temin etmekle methaldar olduğunu belirtti.

Polis, meselenin 05.08.2021 tarihinde polisin bilgisine geldiğini ve mesele ile ilgili olarak zanlının 11.08.2021 tarihinde Gönyeli'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak konu paranın 8000 TL’sinin zanlıya teslim edilmesi esnasında çekilmiş kamera kaydı olduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC’de muteber ikişer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.