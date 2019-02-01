Vatandaş yapma vaadiyle dolandırdılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Vatandaş yapacakları vaadiyle Pakistanlı Asif Sohal’den 3 bin Euro nakit parayı sahtekârlıkla temin eden Özgür Özçimen ile Duysan Özçimen çifti bugün mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Lapta Polis Karakolu’nda grevli polis memuru, Ağustos 2018 ile Aralık 2018 tarihleri Özgür Özçimen ile Duysan Özçimen’in Asif Sohal’ıya Havva isimli bir kadınla evlendireceklerine ve KKTC vatandaşı yapacaklarına dair yalan söyleyip, 3 bin Euro parasını sahtekârlıkla aldıklarını söyledi. Polis, zanlıların şikâyet üzerine tutuklandığını belirterek, ifadelerinde Sohal’ın daha önce Rum tarafında bir kadın ile paravan evlilik yaptığını, durumun anlaşılması üzerine güneyden ihraç edildiğini, kendilerinin rumca bildiği için Sohal’ının yasal işlemlerinde yardımcı olmak ve güneydeki sorunlarını çözmek için parayı aldıklarını söylediklerini aktardı. Polis, zanlıların aldıkları parayı avukata verdiklerini öne sürdüğünü belirtti.

Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün süre ile tutuklama talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.