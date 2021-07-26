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Valentine Arinze Oluigbo tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da yemek yüzünden çıkan kavgada ev arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı Valentine Arinze Oluigbo tutuklanarak yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:39
Valentine Arinze Oluigbo tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Valentine Arinze Oluigbo’nun 22 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa'da ikametgâhının içerisinde ev arkadaşı olan Andy Nyebuchiba Ogunka'yı kendinden yemeğini istediği için ikametgâhın mutfağından aldığı ağız uzunluğu 10,5 santimetre toplam uzunluğu 24 santimetre olan kahverengi-gümüş renk bıçağı sağ omzuna 1 kere saplayıp 1 santimetrelik kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis müştekinin ayni gün muayenesinin akabinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nden taburcu edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak olay yerinden bıçağın emare alındığını, müştekinin hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 10 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Valentine Arinze Oluigbo
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