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Vakkas Altınbaş Davası Başlayamadı!

Ünlü İş Adamı Vakkas Altınbaş ve beraberindeki kişiler hakkında ki yargı süreci, dosyaların hazırlanamamasından dolayı başlayamadı.

Vakkas Altınbaş Davası Başlayamadı!

Ünlü İş Adamı Vakkas Altınbaş ve beraberindeki kişiler hakkında ki yargı süreci, dosyaların hazırlanamamasından dolayı başlayamadı.

14 Şubat 2020 Cuma 20:35
Vakkas Altınbaş Davası Başlayamadı!

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ünlü İş Adamı Vakkas Altınbaş ve beraberindeki kişiler hakkında ki yargı süreci, dosyaların hazırlanamamasından dolayı başlayamadı.

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Girne’de “Resmi evrak sahteleme”, “Sahte resmi evrakı tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt temini” suçlamasıyla tutuklandıktan sonra teminat altında serbest bırakılan iş adamı Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Mehmet Akacan, Refet Uzun, Mehmet Şefik Ormancıoğlu ile Kemal Yorgancıoğulları hakkındaki yargı süreci henüz başlamadı. 

Sanıklar Hakkında Bazı Davalar Geri Çekilecek

Sanıklarla ilgili dava dosyasının henüz hazırlanmadığı, hangi davaların ikame edileceğinin belirlenmediği kaydedildi. Sahte evrak meselesi ile ilgili dava dosyasının hazırlanmasının ardından yargı sürecinin başlayacağı belirtildi. Öte yandan sanıklar hakkındaki bazı davaların geri çekileceği öğrenildi.

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Vakkas AltınbaşSahte EvrakSahte BelgeMahkemeErteleme
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