Vakkas Altınbaş Davası Başlayamadı!

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ünlü İş Adamı Vakkas Altınbaş ve beraberindeki kişiler hakkında ki yargı süreci, dosyaların hazırlanamamasından dolayı başlayamadı.
Sanıklar Hakkında Bazı Davalar Geri Çekilecek
Sanıklarla ilgili dava dosyasının henüz hazırlanmadığı, hangi davaların ikame edileceğinin belirlenmediği kaydedildi. Sahte evrak meselesi ile ilgili dava dosyasının hazırlanmasının ardından yargı sürecinin başlayacağı belirtildi. Öte yandan sanıklar hakkındaki bazı davaların geri çekileceği öğrenildi.