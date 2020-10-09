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Vahim zarar suçundan teminata bağlıyken yeni suç işledi

Hamitköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufu, Taşıma Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı Erol Tayfur mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Ekim 2020 Cuma 15:10
Vahim zarar suçundan teminata bağlıyken yeni suç işledi
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Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan huzurda bulunan zanlı Erol Tayfur’un 3 Ekim 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Hamitköy’de bulunan Yeni Çevre Yolu çemberinin park halinde bulunan LM 369 plakalı Mini Cooper marka araç yol kenarında park halinde olduğu esnada Lefkoşa Adli Şube Amirliğine bağlı polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada aracın arka koltuğu üzerinde siyah renkli markası meçhul bayan çantası içerisinde seri numarası meçhul Pietro Beretta Gardone marka 7.65 mm çapında tabanca, tabancanın namlusu içerisinde 1 adet, şarjörü içerisinde 2 adet ve araç içerisinde 5 adet olmak üzere toplam 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis soruşturmanın tamamlandığını, uyuşturucu suçlarından zanlının sabıkası olduğunu ve 7 Eylül’de vahim zarar suçundan teminata bağlandığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 7 Eylül’de vahim zarar suçundan teminata bağlandığına ve teminata bağlıyken bu suçu işlediğine vurgu yapıp, 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erol TayfurVahim ZararKanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu
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