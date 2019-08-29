banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
286.786
DOLAR
5.8295
STERLİN
7.1144
EURO
6.4459
Bakır kazan sirkatı meselesinde 2 kişi daha tutuklandı
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
banner307
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Vadili’de üvey amcasının eşine cinsel saldırıda bulundu

Vadili’de bugün saat 06.00 sıralarında Zanlı Hüseyin Duran üvey amcasının eşine cinsel saldırıda bulundu. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı Bugün 29.08.2019 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde Yargıç huzuruna çıkarıldı.

Vadili’de üvey amcasının eşine cinsel saldırıda bulundu

Vadili’de bugün saat 06.00 sıralarında Zanlı Hüseyin Duran üvey amcasının eşine cinsel saldırıda bulundu. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı Bugün 29.08.2019 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde Yargıç huzuruna çıkarıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:58
Vadili’de üvey amcasının eşine cinsel saldırıda bulundu

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şehadet verenTahkikat Memuru Bilal Yarıcıoğlu şehadetinde, Zanlı Hüseyin Duran ‘ın 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 06.00’da Vadili’de üvey amcasının eşi olan F.A’nın evinin kapısını açıp girdikten sonra yatak odasında yatağında yüzüstü yatan müşteki F.A’nın sırt kısmını elleri ile okşayarak ve boyun kısmını öpmeye çalışarak cinsel saldırıda bulunduğu esnada F.A tarafından fark edildiğini aktardı.

Şikayetçinin karşı koyması üzerine yastık ile yüzünü gizleyip evden çıkan zanlı Hüseyin Duran’ ın şikayet üzerine polis tarafından tutuklandığını aktaran Yarıcıoğlu, zanlı ile müştekinin evlerinin birbirlerine 3-4 metre mesafede bulunduğunu belirtti.

banner317
Şikâyet üzerine olay yerine gidilerek soruşturma başlatıldığını aktaran Yarıcıoğlu şikâyetçinin verdiği ifadede zanlının yüzünü görememiş olsa da konuşmasından, saçlarının uzunluğundan, vücut yapısı ve davranışlarından 16 yıldır tanıdığı zanlıyı rahatça teşhis edebildiğini ifade ettiğini aktardı.

İki aile arasından 30 yıldan beri husumet ve geçimsizlik olduğunu değinen tahkikat memuru tahkikatın salimen devam edebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 29.08.2019 21:08
Anahtar Kelimeler:
SaldırıCinsel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da bet ofisten 19.820 TL para çaldılar
Gazimağusa’da bet ofisten 19.820 TL para çaldılar
Bakır kazan sirkatı meselesinde 2 kişi daha tutuklandı
Bakır kazan sirkatı meselesinde 2 kişi daha tutuklandı
Kilise çanı çalan zanlılar tutuksuz yargılanacak
Kilise çanı çalan zanlılar tutuksuz yargılanacak
4 buçuk yıl hapis yatacak
4 buçuk yıl hapis yatacak
Sahte evrak duruşması tamamlandı
Sahte evrak duruşması tamamlandı
6 gün daha tutuklu kalacaklar
6 gün daha tutuklu kalacaklar
Cep telefonları incelenecek
Cep telefonları incelenecek
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
Gazimağusa'da hırsızlık
Gazimağusa'da hırsızlık
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim