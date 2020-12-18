Uzman raporu bekleniyor

Zanlılar bugün 18.12.20 tarihinde, kanunsuz Hint keneviri alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında sekizer gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Osman Üreten, alınan bilgi ışığında 15.12.20 tarihinde zanlı 1 AngustineUwadia Ubebe’nun ikamet ettiği apartmanın girişinde tespit edildiğini, taşımakta olduğu naylon poşet içerisinde yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlı 1 ‘in mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini ve bahse konu uyuşturucu maddeleri ayni gün zanlı 2 Atong A. Herbert’den aldığını itiraf etmesi üzerine ayni gün zanlı 2’nin de tespit edilerek tutuklandığını belirten PM Üreten, zanlı 2’nin bahse konu uyuşturucu maddeleri zanlı 3 Stanley Oyari Akbor’dan aldığı yönünde gönüllü ifade vermesi üzerine zanlı 3’ ün de ayni gün tespit edilerek edildiğini söyledi.

Aynı gün zanlı 3’ün ikametgahında ve huzurunda bir arama yapıldığını belirten PM Üreten, yatak odasındaki çalışma masası üzerinde uyuşturucu madde sarmaya yarayan kâğıt parçaları ve 3 adet kâğıt parçasına sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlı 3’ün de tutuklandığını söyledi.

Alınan emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ancak henüz bir cevap alınamadığına dikkat çeken PM Üreten, zanlılar aleyhine 4 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların dörder gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)