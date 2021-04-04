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“Üzgünüm, bırakmak için yardım istiyorum”

02.04.21 tarihinde Ötüken köyü yol kenarında park halindeki araç içerisinde şüpheli görülerek üzerinde ve aracında yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 300 ml ağırlığında madde bulunan Erkan Çetinkaya, suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufunda bulunan maddeye emare olarak el konuldu. 

04 Nisan 2021 Pazar 09:43
“Üzgünüm, bırakmak için yardım istiyorum”
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Zanlı bugün 03.04.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Üreten yemin altında verdiği şahadetinde 02.04.21 tarihinde saat 15.40 raddelerinde devriye gezen bir polis ekibinin, Ötüken köyünde yol kenarında park halindeki duran bir araç içerisinde şüpheli hareketleri nedeniyle tespit edilen zanlının üzerinde ve aracında arama yapıldığını söyledi. 
Yapılan aramada zanlının tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 300 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirten tanık polis, bahse konu uyuşturucu maddeyi gün içerisinde sadece ismini verdiği ancak soy ismini bilmediği bir şahıstan 1 gr olarak aldığı yönünde polise gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

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Tahkikatın yeni olduğunu, emarelerin hafta sonu olması nedeniyle uzmana gönderilemediğini ve gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılamadığına değinen tanık polis, uyuşturucu maddenin teslim alındığı yerde kamera bulunup bulunmadığı yönünde araştırma yapılıp ifadeler alınacağına dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Savcı Ahmet Özlemler polisin talep ettiği 3 gün süreyi 2 gün olarak sınırladıktan sonra yargıcın söz hakkı verdiği zanlı, “karşınıza geldiğim için üzgünüm, bırakmak için yardım istiyorum” dedikten sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)
 

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuPolisKktc
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