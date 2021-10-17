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Üzerlerinden uyuşturucu çıktı!

Toplam 4 kişi tutuklandı..

17 Ekim 2021 Pazar 10:43
Üzerlerinden uyuşturucu çıktı!

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16.10.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde şüpheli bir vaziyette tespit edilen T.B.C.(E-24)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 200 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bilahare söz konusu şahsın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.C.N.(E-25) ve M.M.N.(E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

17.10.2021 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Gazimağusa’da Salamis yolu üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon neticesinde, J.H.B.(E-26)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emre olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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