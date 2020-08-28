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Üzerinden 26 bin 500 TL çıktı

Lefkoşa’da tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Rashad Salih Faraj dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:38
Üzerinden 26 bin 500 TL çıktı
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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç,  25 Ağustos 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünce alınan bilgide, zanlı Rashad Salih Faraj Mahjoub’ın saat 18.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Hamitköy'deki ikametgâhında tespit edilerek huzurunda mahkeme emriyle 18.35- 19.15 saatleri arasında yapılan aramada; komodin üzerinde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, Dolap içerisinde üzerinde MR. Pound yazan turuncu renk naylon da 19 ayrı foil kâğıdına sarılı toplam yaklaşık 38 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ağzı yanık siyah renk çöp torbası içerisinde yaklaşık 290 gram ağırlığında Hint keneviri uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca ayni dolap içerisinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 26 bin 500 TL, 50 sterlin, 180 Euro, 100 dolar nakit paralar bulunarak soruşturma maksatlı el konulup zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.  Polis, aynı gün zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada ve temin edilen gönüllü ifadesinde; Tasarrufunda bulunan maddeleri 21.08.2020 tarihinde GKRY'de ikamet eden bir arkadaşı ile aracılığıyla internet üzerinden bağlantı kurup GKRY bölgesinden, 336 gram olarak ithal edip Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde tanımadığı bir şahıstan aldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, yine yapılan soruşturmada zanlının tasarrufunda bulunan söz konusu maddeler içerisinde 5 gramını 21- 25.08.2020 tarihleri arasında kendisinin içtiği, 19 ayrı foil kâğıdına sarılı uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ise müşteri bulması halinde her bir paketi 350 TL'den satacağının tespit edildiğini söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Rashad
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