Üzerinde ve ikametgahta yapılan aramada uyuşturucu bulundu

25.07.2019 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da Bahriyeli Sokak üzerinde, suçla operasyonel mücadele ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında, şüpheli vaziyette görülen M.A.A.A. (E-19)’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Akabinde, söz konusu şahsın yanında bulunan A.Z.(K-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
26 Temmuz 2019 Cuma 15:16