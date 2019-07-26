Üzerinde ve ikametgahta yapılan aramada uyuşturucu bulundu

25.07.2019 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da Bahriyeli Sokak üzerinde, suçla operasyonel mücadele ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında, şüpheli vaziyette görülen M.A.A.A. (E-19)’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Akabinde, söz konusu şahsın yanında bulunan A.Z.(K-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.