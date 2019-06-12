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Üzerinde ve araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu

Üzerinde ve araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:29
Üzerinde ve araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu

11.06.2019 tarihinde, GKRY’de sakin bir şahsa ait olup çalınarak yasal olmayan yollardan KKTC’ye geçirilen BMW marka araçla ilgili olarak polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu bahse konu araç Alayköy’de tespit edilmiştir. Söz konusu aracı kullanan Y.Y.Y. A.(E-33)’nın üzerinde ve araçta yapılan aramada, içerisinde bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet kapaklı tüp ve içerisinde bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan metal öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve aracın çalınması olayı ile ilgili olarak meselede zanlı olarak görülen A.P(K-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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