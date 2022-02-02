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Üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

02 Şubat 2022 Çarşamba 17:06
Üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

(02-02-2022…MHA) Gazimağusa’da 29.01.22 tarihinde Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 9 gr ağırlığında madde bulunan Filistin uyruklu A.A suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufunda bulunan maddelere el konuldu.

Zanlı bugün 02.02.22 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün ek tutukluluk emri alındı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili aktardığı bilgide, alınan bilgi doğrultusunda 29.01.22 tarihinde Gazimağusa’ da Gülseren bölgesinde ikamet etmekte olan zanlının kalmakta olduğu apartmana girmekte olduğu esnada tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

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Yapılan üst aramasında giymekte olduğu ceketin sağ üst cebi içerisinde 2 adet iç içe geçmiş naylon parçası içerisinde, Hint keneviri olduğuna inanılan yaklaşık 9 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili polise itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi içmek için ismini verdiği ancak soy ismini bilmediği bir şahıstan aldığı yönünde beyanda bulunduğunu söyleyen tanık, 31.01.21 tarihinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlıya 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirtti.

Temin edilen sürede gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığını, incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderilen emarelerle ilgili henüz bir rapor temin edilemediğini alınması gereken ifadeler olduğunu ve mesele ile ilgili aranmakta olan bir şahsın da olmasına dikkat çeken tanık, tahkikatını devam ettirebilmek maksadıyla zanlının tutukluluk süresinin 2 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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