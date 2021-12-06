Uyuşturucuyu kaptan köşküne sakladılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Turizm Limanı’nda ele geçirilen 3 milyon liralık uyuşturucuyla ilgili tutuklanan 4 kişiden Cihan Ongun ve Nihat Kürklü yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantıları tespit edilemediği için serbest bırakıldı. Gemi kaptanı Akın Barut ile gemi çalışanı Ahmet Ünal dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli Polis memuru Ali Çavuş, uzun süren takip sonucu 2 Aralık 2021 tarihinde Taşucu’ndan Girne Limanı’na gelen yük ve yolcu gemisine operasyon düzenlendiklerini söyledi. Polis, yüzlerce araç ve TIR’ın yüklüm olduğu gemide 30 personelin dört narkotik detektör köpek eşliğinde arama yaptığını ifade etti. Polis, yapılan aramada kaptan köşkünün hemen arkasındaki odada toplam 2 kilo Metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirdiklerini ifade etti.

Polis, gemi kaptanı Akın Barut, ikinci ve üçüncü kaptanlar Cihan Onkun ile Nihat Kürklü ve gemi çalışanı Ahmet Ünsal’ın tutuklandığını belirtti. Polis, sorgulanan Ahmet Ünsal’ın geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde de Akın Barut’un yönlendirmesiyle bir buçuk kilo Metamfetamin ve silah ithal ettiklerine dair itirafta bulunduklarını açıkladı.

Polis memuru yapılan soruşturma sonucu Cihan Ongun ve Nihat Kürklü’nün suçla bağlantısının bulunmadığına yönelik tespit yapıldığını ve her iki şahsın serbest bırakıldığını söyledi.

Polis, uyuşturucuların analize gönderildiğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini ifade ederek, daha önce ülkeye getirdikleri silah ve uyuşturucu maddeyi kimlere verdiklerinin soruşturulacağını söyledi.

Polis memuru Ali Çavuş bu nedenle Girne Limanı’ndan üst çembere kadar olan tüm güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü açıkladı. Zanlılarla bağlantısı olan iki kişinin de tespit edildiğini ifade eden polis, Ahmet Ünsal’ın Akın Barut’un talimatıyla uyuşturucuyu kaptan köşkünün arkasındaki odaya sakladığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın geniş çaplı bir şekilde sürdüğünü ifade eden polis, 8 gün ek süre istedi. Mahkeme soruşturma amaçlı zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.