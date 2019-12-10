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Uyuşturucuyu atıp kaçmak istedi kaçamadı

Uyuşturucuyu atıp kaçmak istedi kaçamadı

10 Aralık 2019 Salı 17:34
Uyuşturucuyu atıp kaçmak istedi kaçamadı

9.12.19 tarihinde, alınan bilgi üzerine Gazimağusa' da bir bet ofisi arkasında, elinde tuttuğu plastik bir kap içerisindeki yaklaşık 10 gr ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi polisi görmesi üzerine yere dökerek kaçma teşebbüsünde bulunan İbrahim Turaç  tutuklandı.

Zanlı bugün 10.12.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

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İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili bilgi aktardı. 9.12.19 tarihinde alınan bilgi ışığında zanlının bir bet ofisinin arka kısmında tespit edildiğini belirten Üreten polisi gören zanlının elinde tuttuğu kap içerisindeki yaklaşık 10 gr ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere dökerek kaçmaya çalıştığını aktardı.

Zanlının kaçmaya çalışmasına rağmen tutuklandığını belirten Üreten yere dökülen uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin de emare alındığını söyledi.

Zanlının henüz ifade vermediğine değinen Üreten, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
İbrahim TuraçUyuşturucu
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