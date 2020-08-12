banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
453.742
DOLAR
7.2985
STERLİN
9.5387
EURO
8.5876
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Ah şu gazeteciler...
Ah şu gazeteciler...
Sabrımızı zorluyorlar...
Sabrımızı zorluyorlar...
banner355

Uyuşturucuyu atarken yakalandı

Hamitköy’de polisleri görünce tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi attığı sırada yakalanan zanlı Mehmet Dikmen bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:12
Uyuşturucuyu atarken yakalandı
banner337
banner351

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hamitköy’de polisleri görünce tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi attığı sırada yakalanan zanlı Mehmet Dikmen bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme soruşturmanın devamı için Dikmen’in 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Mehmet Dikmen 11 Ağustos 2020 tarihi, saat 20.15 sıralarında uyuşturucu madde satın alma ve taşıma suçlarını işlediği gerekçesi ile yakalandı. Şüpheli hareketleri ile polis ekiplerinin dikkatini çeken Dikmen üzerinde taşıdığı 15 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu maddeyi atarken suçüstü yakalandı.

ARANAN BİR KİŞİ VAR

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak ifadenin teyidinin yapılacağını, aranan bir kişi olduğunu ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtti. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Derviş Özdevim, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Dikmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’ye kaçak yollardan giren 2 Suriyeli’ ye 8 gün ek tutukluluk
KKTC’ye kaçak yollardan giren 2 Suriyeli’ ye 8 gün ek tutukluluk
Polisleri kandırmaya çalıştı
Polisleri kandırmaya çalıştı
Eskort için hırsızlık yaptılar
Eskort için hırsızlık yaptılar
Sürat teknesiyle KKTC kıyılarına bırakılan 6 mülteci tutuklandı 2 kişi aranıyor!
Sürat teknesiyle KKTC kıyılarına bırakılan 6 mülteci tutuklandı 2 kişi aranıyor!
Akyol cezaevine gönderildi
Akyol cezaevine gönderildi
Hırsız turist cezaevinde
Hırsız turist cezaevinde
Şok açıklama: “Ya beni affedin ya da beni öldürün”
Şok açıklama: “Ya beni affedin ya da beni öldürün”
PCR sonucunu beklemeyip, karantina kuralını çiğnediler!
PCR sonucunu beklemeyip, karantina kuralını çiğnediler!
Dikmen'de gümrüksüz kuyruk yağı!
Dikmen'de gümrüksüz kuyruk yağı!
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim