Uyuşturucuyu atarken yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hamitköy’de polisleri görünce tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi attığı sırada yakalanan zanlı Mehmet Dikmen bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme soruşturmanın devamı için Dikmen’in 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Mehmet Dikmen 11 Ağustos 2020 tarihi, saat 20.15 sıralarında uyuşturucu madde satın alma ve taşıma suçlarını işlediği gerekçesi ile yakalandı. Şüpheli hareketleri ile polis ekiplerinin dikkatini çeken Dikmen üzerinde taşıdığı 15 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu maddeyi atarken suçüstü yakalandı.

ARANAN BİR KİŞİ VAR

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak ifadenin teyidinin yapılacağını, aranan bir kişi olduğunu ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtti. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Derviş Özdevim, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.