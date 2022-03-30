Uyuşturucuyla yakalandı cezaevine gönderildi!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tasarrufunda 160 gram uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Uzochukwu Benedict Ejike teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlı Uzochukwu Benedict Ejike’nin 19 Mart ile 20 Mart 2022 tarihleri arasında Kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri İthal, Alma, Tasarruf ve Verme suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 20 Mart 2022 tarihinde saat 15.15’de Lefkoşa’da Adli Şube’ye gelen şikayette zanlının ikamet ettiği apartman dairesinde rahatsızlık yapıldığına yönelik şikayet alındığını anlattı.

Polis, adli şubenin konu apartman dairesine gittiğini ve zanlının, kendisinin kaldığı odanın yatak odasının penceresinden ikametgahın alt katına atlayıp kaçtığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlıya ait komodin çekmecesinde foil kağıtlarının tespit edilmesi üzerine Narkotik ekibine haber verildiğini belirtti.

Polis, Narkotiğin konu ikametgahta yaptığı aramada zanlının yatak odasında 14 paket halinde yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 10 adet foil kağıdı parçası, zanlıya ait bavul içinde koli bandona sarılı 160 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin ayrıca zanlıya ait kimlik ile öğrenci belgelerinin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, apartmanın altında foil kağıdına sarılı 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından yürütülen Hedef operasyonu kapsamında zanlının Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada foil kağıdına sarılı 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 95TL, 220 ABD doları ve 10 Euro’nun emare alındığını belirtti.Polis, aynı gün zanlının polisten kaçtıktan sonra kaldığı Hamitköy’deki ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda 8 ayrı foile sarılı 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını söyledi. Polis, zanlının aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.