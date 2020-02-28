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Uyuşturucuyla yakalanan kadının tutukluluğu 5 gün uzatıldı

Zanlının 30.9.2019’dan beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği belirlendi

Uyuşturucuyla yakalanan kadının tutukluluğu 5 gün uzatıldı

Zanlının 30.9.2019’dan beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği belirlendi

28 Şubat 2020 Cuma 16:36
Uyuşturucuyla yakalanan kadının tutukluluğu 5 gün uzatıldı
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26.2.20 tarihinde alınan bir bilgi ışığında Gazimağusa’da bir üniversite yurdunun 203 nolu dairesinde kalmakta olan Zimbabve uyruklu Josphine Mbudzi’nin ikametgâhında mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında narkotik polisi tarafından arama gerçekleştirildi. Zanlı huzurunda yapılan aramada, ikametgâhta Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde tespit edilerek emare alınmış ve suçüstü hali gereği zanlı tutuklanmıştır.

27.2.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilen zanlı kadın bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 5 gün süreyle ek tutukluluk emri temin edildi.

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İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Üreten şahadetinde alınan bilgi ışığında 26.2.20 tarihinde saat 13.30 raddelerinde mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında zanlının ikamet ettiği yurdun 203 nolu odasında arama gerçekleştirildiğini söyledi. Arama sonucu yatak odasında yastık kılıfı içerisinde 4 ayrı foil kâğıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Üreten, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Sürdürülen soruşturmada zanlının gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu emare uyuşturucuyu Şubat 2020 ayı içerisinde 900 TL karşılığı 7 gr olarak B.K lakaplı bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini söyleyen Üreten bu şahsın bulunması yönünde çalışma başlattıklarına değindi.

Tahkikatın devam etmekte olduğuna vurgu yapan Üreten emarelerle ilgili analiz raporu ve materyallerle ilgili parmak izi raporlarının henüz kendilerine ulaşmadığına dikkat çektikten sonra bölgede kamera kayıtları ile ilgili de araştırma yaptıklarına değindi. İç işleri bakanlığından yapılan soruşturmada zanlının 30.9.2019 tarihinden bu yana KKTC de ikamet izinsiz kalmakta olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken Üreten bu yönde de bir çalışma başlattıklarını belirttikten sonra zanlı aleyhine 8 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan Savcı Hasan Boşnak talep edilen süreyi 5 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Josphine MbudziUyuşturucu
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