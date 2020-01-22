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Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

22 Ocak 2020 Çarşamba 15:58
Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

21.1.2020 tarihinde tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran Ürdün uyruklu Rakan Fahid Jamous ve Suriye uyruklu Muhammad Marver Shain tutuklandı. Zanlılar bugün 22.1.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili yemin altında bilgi aktardı. Üreten şahadetinde, alınan bilgi ışığında 21.1.20 tarihinde saat 1300 raddelerinde zanlı 1 Rakan Fahid Jamous nin bir üniversite içerisindeki odasında arama gerçekleştirildiğini belirtti. Arama esnasında elbise dolabı içerisinde mavi renk pantolonun arka cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Üreten zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1’ in mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğine ve bahse konu uyuşturucu maddeyi 20.1.20 tarihinde 100 TL karşılığı 2 gr olarak zanlı 2 Muhammad Marver Shain’den aldığına dair beyanda bulunduğunu belirten Üreten aynı gün zanlı 2’ nin kalmakta olduğu üniversite içerisindeki odasında mahkeme emriyle arama gerçekleştirildiğini  söyledi. Zanlı 2 huzurunda kalmakta olduğu oda içerisinde yapılan aramada, pencere yanında beyaz kağıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1.5 gr ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındığını belirten Üreten zanlı 2 nin de tutuklandığını aktardı.

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Zanlı 2 nin de mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğine değinen Üreten, konu uyuşturucu maddeyi 20.1.20 tarihinde adını bilmediği Nijeryalı bir şahıstan aldığına dair beyanda bulunduğunu söyledi.

Meselenin yeni olduğuna değinen Üreten emarelerin ileri tetkik ve incelemeye gönderileceğine, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yanında alınacak olan ifadelerin mevcudiyetine dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. İddia makamı adına söz alan savcı Hasan Boşnak bu süreyi 2 gün olarak sınırlandırdığını belirtti.

Daha sonra söz alan savunma avukatı Ramadan Sanıvar tahkikat memuruna sorular yönetti. Sanıvar zanlı 2 nin verdiği ifade esnasında odada 7 polis mensubunun bulunduğunu, ifadesinin zor kullanılarak ve tehdit altında alındığı iddiasında bulundu. Tahkikat memuru ise verdiği cevapta odada kaç polisin olduğunu hatırlamadığını ancak 7 polis olduğuna dair yapılan beyanın doğru olmadığını belirtti

Zanlı 2’ nin süpürge değneği ile dövülerek ifadesi alındığı iddiası

Zanlı 2 nin ifadesi alınırken orda duran iri yapılı bir polisin zanlı 2 nin sol bacağına süpürge değneği ile vurması sonucu süpürge değneğinin kırıldığı ve müvekkilinin de darbe sonucu sol bacağında şişlik ve sol gözaltında darp sonucu morarma olduğunu iddia eden savunma avukatı Sanıvar, bu şekilde alınan bir ifadenin geçersiz olduğunu söyledi.

Tahkikat memuru Üreten’ in zanlıların gönüllü ifadesi sonrasında doktor kontrolünden geçirildiklerini ve bu konuda rapor temin edildiği yönündeki beyanına karşılık savunma avukatı bu raporun polis baskısı ile temin edildiği iddiasında bulunarak korku yaşayan zanlı 2 nin konuşamadığı iddiasında bulunarak kendisinin de hazır bulunacağı bir ortamda yeniden doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, savunma avukatının “ siz bir hikaye yazdınız ve ortaya koydunuz avukatı olan beni aramasına izin vermediniz, ailesine de ulaşmasını engellediniz” beyanında bulunması üzerine sert itirazda bulundu ve yargıç kaideleri ile mahkeme usul ve yasalarına atıfta bulunarak muayene esnasında doktorun yanında bulunmayı isteyen bir talebin özellikle doktor camiasına karşı güvensizlik yarattığı cihetle talebin reddedilmesi gerektiğini belirttikten sonra “o zaman doktoru buraya çağıralım burada muayene yapsın” dedi.

Tarafların sundukları şahadet ve beyanlarını değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler savunma avukatının talep ettiği doktor kontrolünde zanlının yanında bulunması talebini reddederek zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. Ayrıca zanlı 2 nin Gazimağusa Devlet Hastanesinde yeniden doktor tarafından muayeneden geçirildikten sonra bir rapor temin edilmesini emretti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Rakan Fahid JamousMuhammad Marver ShainUyuşturucu
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