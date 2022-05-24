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Uyuşturucuya Geçit Yok!

24 Mayıs 2022 Salı 12:19
Uyuşturucuya Geçit Yok!

Evrim Kamalı

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Lefkoşa'da yapılan sınır operasyonunda Uyuşturucu İle yakalanan zanlı Asil Kocaoğlan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, 20 Mayıs 2022 tarihinde saat 20.20’de düzenlenen operasyonda, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen zanlı Asil Kocaoğlan’ın kullanımındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 500 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir hassas terazi bulunarak emare alındığını aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, aranan bir kişi olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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