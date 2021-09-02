Uyuşturucuya ceza yağdı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından 2020 yılında Esentepe’de gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen toplam 65 gram hintkeneviri ve 200 adet uyuşturucu hapla ilgili tutuklanan Abdullah Wahabi ile Muhan Al Lubbab bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Başkan Fusun Cemallar, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Kürşad okudu.

Kürşad, Abdullah Wahabi’nin 65 gram hintkeneviri, Muhan Al Lubbab’ın ise 65 gram hintkeneviri ve 200 adet uyuşturucu hap extacy tasarrufu ve alma suçlarından yargılandıklarını söyledi. Yargıç, sanıklardan Wahabi’nin tasarrufunda bulunan uyuşturucunun kişisel kullanım için tasarruf edildiğine kanaat getirdiklerini açıkladı. Yargıç Kürşad, Lubbab’ın ise iki tür uyuşturucuyla yakalandığını ifade ederek, bu nedenle sanıklar arasında ceza ayrımına gitmeyi uygun bulduklarını söyledi. Yargıç, uyuşturucu suçlarının toplumun kanayan yarası haline geldiğini belirttikten sonra, Abdullah Wahabi’nin 1 yıl, Muhan Al Lubbab’ın ise 3 yıl hapis yatmasına karar verdiklerini açıkladı.