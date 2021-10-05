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Uyuşturucuya af yok!

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, alma, tasarruf ve verme” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Kuni teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ekim 2021 Salı 14:57
Uyuşturucuya af yok!

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlı Mustafa Kuni’nin “Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, alma, tasarruf ve verme” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27.09.2021 tarihinde Narkotik tarafından alınan bir bilgide zanlının ikametgâhında uyuşturucu satışı yaptığı bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, saat 16.00’da zanlının ikametgâhının önünde tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada 8 ayrı kâğıda sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde, 860 Euro ve 940 TL nakit paranın emare alındığını söyledi.

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Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada kâğıt parçaları ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan iki adet hassas terazinin bulunarak, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada ise içinde sentetic cannabionid türü olan ucu yanık sarma sigaranın bulunup, emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve konu maddeleri aranan bir şahıstan 30 gram olarak 250 Euro karşılığında satın aldığını, bir kısmını içtiğini, 10 gramının da satışını yapıp, 2 bin TL elde ettiğini beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının benzeri suçtan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuMustafa Kuni
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