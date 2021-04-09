Uyuşturucuya af yok!

Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık Usman Musa Tijjani aleyhindeki kararı Yargıç İnan açıkladı.

İnan sanığın Ağustos 2020 tarihinde Zeytinlik Mezarlığı yanında 253 gram 720 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalandığını ve bu miktarın kişisel kullanım için olamayacağına kanaat getirdiklerini belirtti.

Yargıç İnan uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar arasında olduğunu toplumda endişe, huzursuzluk ve tedirginliğe neden olurken uyuşturucu kullanımının yaş olarak genç yaşlara ulaşmaya başladığı ve okulları tehdit altına alındığını bu nedenle kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 2 buçuk yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.