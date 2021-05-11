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Uyuşturucuya 6 ay hapislik

Lefkoşa’da evinde yapılan aramada, evinin bahçesinde ekili vaziyette bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu bitki bulunan Gökhan Yılmaz, 6 ay hapis cezası aldı.

11 Mayıs 2021 Salı 16:47
Uyuşturucuya 6 ay hapislik
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da evinde yapılan aramada, evinin bahçesinde ekili vaziyette bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu bitki bulunan Gökhan Yılmaz, 6 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Kâtip huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kâtip açıkladı. Kararı okuyan Kâtip, uyuşturucu suçlarının yaygınlığına işaret edip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan YılmazLefkoşaUyuşturucu
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