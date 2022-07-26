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Uyuşturucuya 2’şer yıl hapis cezası

Lefkoşa'da Ekim 2021 tarihinde Güney Kıbrıs’tan üç farklı türde uyuşturucu ithal edip, başkalarına satan sanık Kaan Muhammet Berkay ve İbrahim Beton Mercan, Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen bugünkü karar duruşmasında 2 yıl hapis cezası aldı.

26 Temmuz 2022 Salı 14:49
Uyuşturucuya 2’şer yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da Ekim 2021 tarihinde Güney Kıbrıs’tan üç farklı türde uyuşturucu ithal edip,  başkalarına satan sanık Kaan Muhammet Berkay ve İbrahim Beton Mercan, Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen bugünkü karar duruşmasında 2 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı dünkü karar duruşmasında, kararı Yargıç Murat Soytaç okudu. Soytaç, sanıkların kokain, Mdma ve hintkeneviri türlerinde uyuşturucu ithal edip, kazanç elde etmek için başka şahıslara verdiğine vurgu yaptı. Uyuşturucu meselesinin ağır suçlardan birisi olduğunu ve günümüzde yaygınlık kazandığını dile getiren Soytaç, sanıklara ceza verirken kişisel ve ailevi durumuyla birlikte kamu menfaatinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Soytaç, Yargıtay'a göre bu tür suçlarda kamu menfaatine yönelik karar verilmesi gerektiği üzerinde de durarak, sanıkların lehinde ve aleyhindeki tüm olguların değerlendirilmesi sonucu 2’şer yıl hapis cezası aldığını açıkladı.

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