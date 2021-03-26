Uyuşturucuya 18 ay hapislik

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’a 18 Mayıs 2019 tarihinde 150 adet MDMA (Extazi) türü sentetik uyuşturucu maddeyi ithal eden ve tasarruf eden sanık Muhammed Naser Abdullah Almuta’nın aleyhindeki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında, oy birliğiyle verilen kararı Başkan Gazi okudu. Gazi, uyuşturucu madde kullanımının küçük yaşlara düştüğünü belirterek, toplumda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığını kaydetti. MDMA (Extasy) sentetik uyuşturucu türünün insan sağlığına ciddi şekilde zarar verdiğini dile getiren Gazi, sanığın tasarrufunda 150 adet miktarında hap bulunmasının ciddi bir olgu olduğunu aktardı. Gazi, sanığa ceza verilirken caydırıcı ve ibret verici cezaların verilmesi ve kamu yararı düşünülmesinin söz konusu olduğuna vurgu yaparak, sanığa 18 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

